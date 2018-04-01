2018-04-01T08:00:07+03:00
В мире

Четыре человека стали жертвами пожара в магазине скутеров в Пекине

По данным китайских спасателей, возгорание удалось локализовать
Денис СУХОВ
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Четыре человека стали жертвами пожара в магазине скутеров в ПекинеЧетыре человека стали жертвами пожара в магазине скутеров в ПекинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в магазине скутеров в Пекине. Об этом сообщили пожарные службы китайской столицы в социальной сети Weibo.

Согласно сообщению, на данный момент спасателям удалось локализовать возгорание. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал сайт «КП», ранее крупный пожар произошел в городе Юйхуань, расположенном в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Тогда площадь возгорания составила 150 квадратных метров — полностью сгорели два жилых дома.

В результате происшествия погибли 11 человек, не менее 12 пострадали. Двое из жильцов были госпитализированы в критическом состоянии, остальные 10 получили легкие травмы.

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