2018-04-01T08:38:28+03:00
В мире

МИД Австралии призвал находящихся в России соотечественников проявлять бдительность и осторожность

В дипломатическом ведомстве предупредили сограждан о возможных проявлениях «антизападных настроений» в связи с обострением отношений с Москвой
Денис СУХОВ
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МИД Австралии призвал находящихся в России соотечественников проявлять бдительность и осторожностьМИД Австралии призвал находящихся в России соотечественников проявлять бдительность и осторожностьФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Автралии предупредило сограждан, находящихся в России, о возможных «антизападных выпадах» на фоне очередного обострения отношений с Москвой.

«С учетом повышенной политической напряженности вам следует учитывать возможность антизападных настроений или выпадов», - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

При этом в релизе подчеркивается, что на данный момент австралийскому правительству неизвестно о каких-либо затруднениях для путешествующих в России соотечественников.

«Но вам необходимо внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией в области безопасности. Сохраняйте бдительность, избегайте каких-либо протестов и демонстраций, избегайте публичных комментариев развития политической ситуации», - предупредили дипломаты.

Как сообщал ранее сайт «КП», 4 марта осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери. По версии британских следователей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Позже британские власти заявили, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон анонсировал ряд недружественных мер, включая высылку 23 российских дипломатов. В свою очередь, в знак солидарности с королевством, США объявили о выдворении 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

Кроме того, 25 европейских стран, Канада и Австралия решили выслать ряд сотрудников российских диппредставительств.

Российская сторона категорически отвергла любые спекуляции на тему причастности к инциденту в Солсбери, а на высылку дипломатов пообещала предпринять зеркальные ответные меры.

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