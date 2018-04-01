СЕГОДНЯ 09:04 2018-04-01T09:05:01+03:00

Власти США проверят профили в соцсетях почти у всех соискателей виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У желающих получить американскую визу запросят дополнительные сведения, включая номера старых паспортов, информацию о членах семьи, давних поездках и старых местах работы

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Американские власти планируют существенно увеличить объем персональных сведений, запрашиваемый у соискателей виз. В частности, при заполнении анкеты их могут попросить указать адреса электронного почтового ящика или профилей в социальных сетях.

Речь идет о пока еще не утвержденной инициативе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. По его словам, меры коснутся не только желающих переехать и обосноваться в США, но также соискателей туристических и любых других виз.

«Согласно этому предложению, почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы», - отметил собеседник агентства.

Также у соискателя визы могут поинтересоваться, подвергался ли он депортации из какой-либо страны.

Отмечается, что объем предоставляемых данных и контактной информации будет гораздо большим, чем требуется для заполнения существующих анкет. Ужесточение правил обусловлено меморандумом и исполнительным указом президента США Дональда Трампа об усилении мер пограничного контроля. Напомним, документ был подписан главой американского государства в марте 2017 года.

«Постоянное применение жестких стандартов проверки заявителей - это динамичная практика, и она должна быть адаптирована к возникающим угроза», - добавил представитель Госдепа.

Госдепартаменту отводится 60 дней для изучения общественной реакции на предлагаемую инициативу. В случае реализации нововведения не затронут официальные делегации и дипломатов.