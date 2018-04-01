Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев, говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Ранее Тулеев выступил с видеобращением, в котором еще раз выразил глубочайшие соболезнования жителям региона в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня». Он отметил, что в качестве главы региона предпринял все необходимые меры, встретился с семьями погибших и решил вопросы вопросы по оказанию помощи пострадавшим.
В заключение губернатор добавил, что подал президенту РФ прошение об отставке, что считает единственно верным решением в сложившейся ситуации.
Как сообщал сайт kp.ru, 25 марта, около 16:00 по местному времени, на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошло возгорание. Система пожаротушения не сработала, и огонь быстро распространился по зданию. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
ОФИЦИАЛЬНО
В официальном документе, размещенном на сайте Кремля, говорится:
1. Принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию.
2. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Кемеровской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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