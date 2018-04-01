СЕГОДНЯ 09:39 2018-04-01T10:00:46+03:00

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Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев, говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Ранее Тулеев выступил с видеобращением, в котором еще раз выразил глубочайшие соболезнования жителям региона в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня». Он отметил, что в качестве главы региона предпринял все необходимые меры, встретился с семьями погибших и решил вопросы вопросы по оказанию помощи пострадавшим.

В заключение губернатор добавил, что подал президенту РФ прошение об отставке, что считает единственно верным решением в сложившейся ситуации.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 марта, около 16:00 по местному времени, на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошло возгорание. Система пожаротушения не сработала, и огонь быстро распространился по зданию. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

ОФИЦИАЛЬНО

В официальном документе, размещенном на сайте Кремля, говорится:

1. Принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию.

2. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Кемеровской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.