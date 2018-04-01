2018-04-01T10:00:46+03:00
Политика

Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Аман Тулеев. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил МетцельАман Тулеев. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев, говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Ранее Тулеев выступил с видеобращением, в котором еще раз выразил глубочайшие соболезнования жителям региона в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня». Он отметил, что в качестве главы региона предпринял все необходимые меры, встретился с семьями погибших и решил вопросы вопросы по оказанию помощи пострадавшим.

В заключение губернатор добавил, что подал президенту РФ прошение об отставке, что считает единственно верным решением в сложившейся ситуации.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 марта, около 16:00 по местному времени, на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошло возгорание. Система пожаротушения не сработала, и огонь быстро распространился по зданию. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

ОФИЦИАЛЬНО

В официальном документе, размещенном на сайте Кремля, говорится:

1. Принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию.

2. Назначить Цивилева Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности Губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Кемеровской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Немецкие истребители Panavia Tornado не могут участвовать в миссиях НАТО
СМИ: Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» заключат в апреле
В сети появилось видео нокаута британца Прайса в бою против Александра Поветкина
В России исчезла профессия стенографиста
СМИ: В марте ВС США понесли самые большие потери за все время операции против ИГ*
В Индии обрушился четырехэтажный отель, есть жертвы
Власти США проверят профили в соцсетях почти у всех соискателей виз
В Венесуэле после гибели 68 человек из-за пожара в тюрьме арестованы пять полицейских
МИД Австралии призвал находящихся в России соотечественников проявлять бдительность и осторожность
Четыре человека стали жертвами пожара в магазине скутеров в Пекине
США и Южная Корея начали совместные военные учения, отложенные на время Олимпиады
Погода в Москве 1 апреля будет облачной, местами возможны умеренные осадки
США не дали Совбезу ООН принять заявление по ситуации в секторе Газа
Из Нью-Йорка в Москву вылетел второй самолет с российскими дипломатами
Захарова: Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов
Москва пока не получила от Лондона ответов на вопросы по «делу Скрипаля»
Антонов: Провокации против России готовились более трех недель
В горах Швейцарии лавина накрыла туристов, пропали пять человек
В Калифорнии небольшой самолет врезался в дом, погибли два человека
Захарова: «Голубая мечта» Запада – не допустить, чтобы ЧМ по футболу прошел в России
В Восточной Гуте из плена террористов освобождены более 30 заложников
Американские дипломаты покинули здание генконсульства США в Петербурге
Из Вашингтона вылетел первый самолет с российскими дипломатами
Арестованный в Германии Пучдемон не собирается сдаваться
Александр Поветкин победил нокаутом британского боксера Дэвида Прайса
СМИ подсчитали, во сколько обойдется свадьба принца Гарри и Меган Маркл