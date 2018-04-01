В Индии обрушился четырехэтажный отель, есть жертвы

СЕГОДНЯ 09:31 2018-04-01T09:32:53+03:00

Погибли не менее девяти человек, еще около 50 могут находиться под обломками здания [фото]

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Поздним вечером в субботу, 31 марта, в индийском городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш обрушился четырехэтажный отель, в результате погибли как минимум девять человек – семь мужчин и две женщины. Одного из пострадавших доставили в больницу с серьёзными травмами, он в тяжёлом состоянии, пишет газета The Asian Age.

Жертв может оказаться намного больше: по словам мэра города Малини Гаура, под завалами остаётся очень много людей. По предварительным данным, погребёнными заживо под обломками здания могут быть около 50 человек. Сколько постояльцев и персонала находилось в гостинице в момент обрушения, пока точно неизвестно.

Под завалами могут находиться около 50 человекФото: REUTERS

Причины трагедии неизвестны. Местные СМИ сообщают, что в стену рухнувшего отеля на большой скорости въехал автомобиль, но городские власти эту информацию официально не комментировали.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП велись всю ночь и продолжаются до сих пор.