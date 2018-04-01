В Индии обрушился четырехэтажный отель, есть жертвы
Поздним вечером в субботу, 31 марта, в индийском городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш обрушился четырехэтажный отель, в результате погибли как минимум девять человек – семь мужчин и две женщины. Одного из пострадавших доставили в больницу с серьёзными травмами, он в тяжёлом состоянии, пишет газета The Asian Age.
Жертв может оказаться намного больше: по словам мэра города Малини Гаура, под завалами остаётся очень много людей. По предварительным данным, погребёнными заживо под обломками здания могут быть около 50 человек. Сколько постояльцев и персонала находилось в гостинице в момент обрушения, пока точно неизвестно.
Под завалами могут находиться около 50 человекФото: REUTERS
Причины трагедии неизвестны. Местные СМИ сообщают, что в стену рухнувшего отеля на большой скорости въехал автомобиль, но городские власти эту информацию официально не комментировали.
Поисково-спасательные работы на месте ЧП велись всю ночь и продолжаются до сих пор.
Работы на месте трагедии продолжались всю ночьФото: REUTERS