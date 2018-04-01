СМИ: В марте ВС США понесли самые большие потери за все время операции против ИГ*
Прошедший месяц стал «самым смертоносным» для вооруженных сил США за все время операции против террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии и Ирака.
Как сообщает портал Military.com, всего в марте в Сирии и Ираке погибли восемь американских военнослужащих.
В минувший четверг 36-летний сержант армейского спецназа Джонатан Данбар подорвался на самодельном взрывном устройстве во время патрулирования в районе сирийского Манбиджа. Ранее, 15 марта, на западе Ирака потерпел крушение вертолет HH-60 Pave Hawk. Погибли все семь находившихся на борту военнослужащих ВВС США, в том числе три офицера.
Всего, по данным Пентагона, за время операции против ИГ* в Сирии и Ираке погибли 60 американских военнослужащих. Из них 14 — при выполнении боевых заданий, остальные — в результате различных инцидентов.
В настоящее время в Сирии размещены около 2 тысяч американских военных, в Ираке — примерно 5,2 тысячи.
Как сообщал сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время «вышибить дух» из «Исламского государства»* и вывести американские войска из Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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