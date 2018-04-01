2018-04-01T10:37:39+03:00
Спорт

В сети появилось видео нокаута британца Прайса в бою против Александра Поветкина

Российский боксер выиграл после мощного удара в челюсть в бою Поветкин - Прайс [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Поветкин отправил в нокаут Дэвида Прайса.Поветкин отправил в нокаут Дэвида Прайса.Фото: REUTERS
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В сети было опубликовано видео нокаутирующего удара российского боксера Александра Поветкина в бою против британца Дэвида Прайса. Он провел мощный апперкот в пятом раунде поединка, который завершился в Кардиффе в ночь на воскресенье, 1 апреля.

Поветкин нокаутировал британского боксера, который выше его на 18 сантиметров. Для российского спортсмена это - 34 победа в карьере. 24 были добыты нокаутом. Единственное поражение российский боксер потерпел осенью 2013 года от украинца Владимира Кличко.

Позднее в этом же вечере бокса британец Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера из Новой Зеландии. Вполне возможно, что следующий бой пройдет уже между Джошуа и Поветкиным. Сроки и даты пока что не обговорены.

Поветкин отправляет в тяжелый нокаут Прайса!.

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