В сети появилось видео нокаута британца Прайса в бою против Александра Поветкина

СЕГОДНЯ 10:37 2018-04-01T10:37:39+03:00

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В сети было опубликовано видео нокаутирующего удара российского боксера Александра Поветкина в бою против британца Дэвида Прайса. Он провел мощный апперкот в пятом раунде поединка, который завершился в Кардиффе в ночь на воскресенье, 1 апреля.

Поветкин нокаутировал британского боксера, который выше его на 18 сантиметров. Для российского спортсмена это - 34 победа в карьере. 24 были добыты нокаутом. Единственное поражение российский боксер потерпел осенью 2013 года от украинца Владимира Кличко.

Позднее в этом же вечере бокса британец Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера из Новой Зеландии. Вполне возможно, что следующий бой пройдет уже между Джошуа и Поветкиным. Сроки и даты пока что не обговорены.