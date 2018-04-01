2018-04-01T10:41:41+03:00
Политика

СМИ: Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» заключат в апреле

Подготовительные работы на тяжелом авианесущем крейсере начались еще в октябре прошлого года
Денис СУХОВ
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СМИ: Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» заключат в апрелеСМИ: Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» заключат в апрелеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Контракт на ремонт российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» будет заключен в апреле этого года. Об этом собщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Все необходимые распоряжения отданы. Но, так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ», - цитирует слова источника ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что подготовительные мероприятия и определение предстоящего объема работ начались еще в октябре прошлого года. Ожидается, что крейсер выйдет из ремонта «гораздо раньше, чем планировали».

По информации агентства «Интерфакс», в ходе ремонта крейсер получит новые котлы главной энергетической установки, современное радиолокационное и радиоэлектронное вооружение. Противокорабельный ракетный комплекс «Гранит», скорее всего, не станут заменять «по финансовым соображениям».

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