2018-04-01T11:00:34+03:00
В мире

СМИ: Немецкие истребители Panavia Tornado не могут участвовать в миссиях НАТО

Весь парк боевых машин нуждается в модернизации, которая потребует многомиллионнных расходов
Денис СУХОВ
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СМИ: Немецкие истребители Panavia Tornado не могут участвовать в миссиях НАТОСМИ: Немецкие истребители Panavia Tornado не могут участвовать в миссиях НАТОФото: REUTERS
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Немецкие реактивные истребители Panavia Tornado не могут принимать полноценное участие в миссиях НАТО — машины чересчур устарели и не справляются с задачами, возложенными на них альянсом.

Об этом говорится в конфиденциальном докладе Минобороны ФРГ, который оказался в распоряжении издания Der Spiegel. Отмечается, что данные машины были разработаны еще в начале 1970-х годов. Установленная на них электроника не менялась с начала эксплуатации в войсках с 1980 года.

В частности, самолеты не защищены от прослушивания, не имеют системы зашифрованной передачи данных и распознавания «свой-чужой».

Модернизация 93 состоящих на вооружении Tornado потребует многомиллионных затрат, однако завершить ее до конца 2019 года не удастся, резюмирует издание. Власти Германии намерены использовать данные истребители до 2035 года, пока машинам не найдут адекватную замену.

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