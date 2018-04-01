Социальные пенсии в России проиндексировали с 1 апреля на 2,9%

СЕГОДНЯ 11:21 2018-04-01T11:21:14+03:00

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В России с 1 апреля вступает постановление правительства об индексации социальных пенсий на 2,9%. Повышение касается всех пенсии по государственному обеспечению и охватит 3,9 млн человек.

Согласно тексту постановления, средний размер пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9062 рубля.

Кроме того, вырастут пособия для детей-инвалидов и детей, лишившихся одного или обоих родителей, а также выплаты пенсионерам, которым не хватило трудового стажа для назначения страховой пенсии.

Постановление подразумевает индексацию пенсий ветеранов Великой Отечественной войны, военных, проходивших службу по призыву, и других категорий льготников

Пенсии по гособеспечению будут увеличены независимо от того, работает их получатель или нет.

В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что на обеспечение этих мер из федерального бюджета будет выделено около 9,7 млрд рублей.