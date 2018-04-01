МЧС предлагает сделать противопожарные проверки ТЦ внезапными и регулярными

СЕГОДНЯ 11:43 2018-04-01T11:45:15+03:00

Министерство подготовило изменения в действующее законодательство после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

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МЧС подготовило предложения, изменяющие порядок проведения противопожарных проверок торговых центров после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Согласно действующему законодательству, проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые арендуют или владеют отдельными помещениями в торговых центрах, а не само здание.

Предлагаемые ведомством поправки к закону «О защите прав предпринимателей» позволят пожарному надзору проверять все здание ТЦ, а не деятельность отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, МЧС предлагает сделать проверки внезапными, и осуществлять их не реже одного раза в год, независимо от того, были ли выявлены нарушения.

«Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», - цитирует Еникеева ТАСС.

Он подчеркнул, что действующее законодательство требует уведомлять юридическое лицо о проверке за три дня. Это дает возможность исправить нарушения, взять в аренду огнетушитель и включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор, добавил Еникеев.

Также министерство предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капремонта зданий.

Как сообщал сайт «КП», пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.