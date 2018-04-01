В Москву прибыл первый самолет с высланными из США российскими дипломатами
В московском аэропорту Внуково-2 приземлился первый самолет с высланными из США российскими дипломатами.
Примерно за час до прибытия рейса на территорию аэропорта заехала колонна автобусов, которая доставит прибывших непосредственно в Москву. По данным агентства ТАСС, на борту Ил-96 находились 46 сотрудников российского посольства в Вашингтоне, а также члены их семей.
Напомним, 4 марта осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери. По версии британских следователей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.
Позже в Лондоне заявили, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, британские власти анонсировал ряд недружественных мер, включая высылку 23 российских дипломатов.
В знак солидарности с королевством, США объявили персонами нон-грата 60 российских дипломатов, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле.
В общей сложности, с учетом членов семей диппредставителей, в субботу США покинул 171 российский гражданин. За ними были отправлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». В аэропорту Вашингтона своих коллег лично провожал посол РФ в США Анатолий Антонов.
Фото: Посольство РФ в США
Как сообщал сайт «КП», ранее из аэропорта Нью-Йорка вылетел второй самолет с российскими дипломатами и членами их семей.
Российская сторона категорически отвергла любые спекуляции на тему причастности к инциденту в Солсбери, а на высылку дипломатов пообещала предпринять зеркальные ответные меры.