В Москву прибыл первый самолет с высланными из США российскими дипломатами

СЕГОДНЯ 12:08 2018-04-01T12:10:25+03:00

На борту Ил-96 находились 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и члены их семей

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В московском аэропорту Внуково-2 приземлился первый самолет с высланными из США российскими дипломатами.

Примерно за час до прибытия рейса на территорию аэропорта заехала колонна автобусов, которая доставит прибывших непосредственно в Москву. По данным агентства ТАСС, на борту Ил-96 находились 46 сотрудников российского посольства в Вашингтоне, а также члены их семей.

Напомним, 4 марта осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери. По версии британских следователей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Позже в Лондоне заявили, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, британские власти анонсировал ряд недружественных мер, включая высылку 23 российских дипломатов.

В знак солидарности с королевством, США объявили персонами нон-грата 60 российских дипломатов, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле.

В общей сложности, с учетом членов семей диппредставителей, в субботу США покинул 171 российский гражданин. За ними были отправлены два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». В аэропорту Вашингтона своих коллег лично провожал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Фото: Посольство РФ в США

Как сообщал сайт «КП», ранее из аэропорта Нью-Йорка вылетел второй самолет с российскими дипломатами и членами их семей.

Российская сторона категорически отвергла любые спекуляции на тему причастности к инциденту в Солсбери, а на высылку дипломатов пообещала предпринять зеркальные ответные меры.