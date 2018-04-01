Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

СЕГОДНЯ 12:26 2018-04-01T12:27:59+03:00

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Сегодня православные христиане отмечают один из основных своих праздников — Вход Господень в Иерусалим, в России известный также как Вербное воскресенье. Он знаменует собой последний этап подготовки к главному торжеству — Воскресения Христова, которое в этом году приходится на 8 апреля.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Входа Господня в Иерусалим совершит литургию в кафедральном храме Христа Спасителя», - сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ.

По традиции в воскресенье из из алтаря храма Христа Спасителя будет вынесена для поклонения святыня - ковчег с частицей Ризы Господней, которая долгое время хранилась в музеях Московского Кремля и была передана Церкви в 2007 году.

Согласно обычаю, верующие приходят в этот день в храм с ветвями вербы в память о том, что люди встречали Иисуса Христа в Иерусалиме, устилая ему под ноги пальмовые ветви и свои одежды.

«В нашем климате пальмы заменили вербой - первым растением, которое оживает весной в России, поэтому и праздник получил народное название Вербное воскресенье», - цитирует ТАСС настоятеля храма Петра и Февронии в Марьине Павла Гумерова.

После праздника Входа Господня в Иерусалим наступает Страстная неделя, в ходе которой верующие вспоминают страдания и смерть Христа на кресте.