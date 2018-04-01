Александр Поветкин после победы над британцем Прайсом поблагодарил англичан за теплый прием

СЕГОДНЯ 12:46 2018-04-01T12:47:36+03:00

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Александр Поветкин в ночь на воскресенье, 1 апреля, одержал победу нокаутом над британцем Дэвидом Прайсом в бою, который прошел в Кардиффе. Это был "вечер бокса" в рамках боя между Джошуа и Паркером, а Поветкин с Прайсом дрались в "андеркарте" - то есть разогревочном поединке. После победы российский боксер поблагодарил за теплый прием британцев: - Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. В Великобритании люди действительно любят бокс. Пытался прочувствовать в бою с Прайсом дистанцию и понять, когда смогу нанести решающий удар. Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который они мне оказали, - заявил Поветкин в интервью Sky Sports. После этой победы в списке Александра Поветкина на профессиональном ринге - 34 победы, 24 нокаутом, 1 поражение. Он его потерпел осенью 2013 года от украинца Владимира Кличко.