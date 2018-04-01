Глава МИД ФРГ: Мы нуждаемся в России как в важной опоре международного порядка

СЕГОДНЯ 12:47 2018-04-01T12:47:46+03:00

Берлин готов к диалогу с Москвой, однако считает правильной реакцию Евросоюза на инцидент в Солсбери

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Запад готов к диалогу с Россией и нуждается в ней как в важном партнере, несмотря на взаимную высылку дипломатов. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, в последние годы «из-за действий РФ было потеряно много доверия». Однако Запад по-прежнему нуждается в Москве как в партнере для урегулирования региональных конфликтов, вопросов разоружения, и как «в важной опоре международного порядка».

«Поэтому мы открыты для диалога и надеемся, что удастся постепенно восстановить доверие, если и Россия со своей стороны к этому готова», - добавил Маас.

Он также отметил, что считает правильной реакцию стран Еврособза на инцидент в британском Солсбери, так как она, по его мнению, должна стать «сигналом сплоченности».

Ранее ряд европейских стран приняли решение выслать несколько российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по ситуации с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

В частности, Германия намерена выслать четырех человек, которые должны покинуть страну до понедельника. В свою очередь в Москве пообещали зеркальный ответ на выдворение дипломатов.