2018-04-01T13:15:18+03:00
В мире

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» войдет в земную атмосферу 2 апреля

Точное место падения восьмитонного «Небесного дворца» остается неизвестным
Денис СУХОВ
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Китайская космическая станция «Тяньгун-1» войдет в земную атмосферу 2 апреляКитайская космическая станция «Тяньгун-1» войдет в земную атмосферу 2 апреля
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Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») войдет в земную атмосферу 2 апреля. Об этом сообщили сегодня представители программы пилотируемых космических полетов КНР.

«По состоянию на 08:00 (03:00 мск) среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее (ближайшая точка от земной поверхности) — 161 км, в апогее (точка наибольшего удаления) — 174,3 км, угол наклона — 42,7 градусов», - говорится в сообщении.

В свою очередь Европейское космическое агентство уточнило прогноз по сходу станции с орбиты — вероятнее всего, она войдет в атмосферу в 2:25 мск 2 апреля, хотя сохраняется также возможность схода станции с полудня воскресенья до утра понедельника.

Точное место падения восьмитонной станции до сих пор остается неизвестным. По данным агентства, зона риска находится между 42,8 градусами северной и южной широты. Помимо океанов, в нее попадают большая часть Южной Америки, Африка, США, Океания, Ближний Восток, Азия, Австралия. При этом территория России лежит вне «зоны риска».

По словам экспертов, через плотные слои атмосферы до земли долетает обычно от 10% до 40% массы падающих космических аппаратов. Таким образом, при самом неблагоприятном сценарии на поверхность обрушатся обломки массой до четырех тонн.

Станция «Тяньгун-1» - первая китайская космическая станция, выведена на орбиту в 2011 году. С тех пор она приняла один автоматический грузовой корабль и две пилотируемые миссии. С 2016 года «Небесный дворец» не отвечает на сигналы с Земли.

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