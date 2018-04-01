2018-04-01T13:41:27+03:00
В мире

Американский генерал рассказал о стратегии по борьбе с «Исламским государством»*

Особую роль США отводят созданию союзов с целью повышения антитеррористических возможностей региональных игроков
Денис СУХОВ
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Американский генерал рассказал о стратегии по борьбе с «Исламским государством»*Американский генерал рассказал о стратегии по борьбе с «Исламским государством»*Фото: REUTERS
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Американская стратегия борьбы с террористической угрозой «Исламского государства»* основана на партнерских отношениях с региональными игроками. Об этом заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер. Соответствующая запись его выступления была опубликована на сайте Пентагона.

«Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом) и мы не будем этого делать в одиночку», - сказал Неллер.

По его словам, США намерены оказывать помощь другим государствам, повышая эффективность их антитеррористических подразделений и служб безопасности. В частности, Вашингтон уже работает совместно с французскими, британскими и итальянскими партнерами над расширением возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран в борьбе с ИГ*.

«В конечном счете, мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле», - резюмировал Неллер.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время нанести «Исламскому государству»* в Сирии окончательное поражение и вывести с территории республики американские войска.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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