Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву

СЕГОДНЯ 14:17 2018-04-01T14:17:25+03:00

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В воскресенье, 1 апреля, второй самолет с высланными из США российскими дипломатами, выполнявший рейс из Нью-Йорка, приземлился в московском аэропорту Внуково. Речь идет об Ил-96 специального летного отряда «Россия», который доставил на родину 14 сотрудников генерального консульства нашей страны в Нью-Йорке и постоянного представительства РФ при ООН, а также членов их семей.

Что касается первого самолета с дипломатами, то он совершил посадку во Внуково около 10:40 мск воскресенья. На борту первого лайнера находились 46 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и их близких.

В настоящее время вернувшиеся дипломатические работники постепенно покидают территорию воздушной гавани на микроавтобусах и автомобилях родственников, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 26 марта США заявили о высылке 60 «российских разведчиков»: персонами нон грата были объявлены 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, два человека из генконсульства в Нью-Йорке и еще 12 - из постоянного представительства нашей страны при ООН. А в минувшую субботу, 31 марта, стало известно, что в общей сложности Соединенные Штаты покинул 171 человек (дипломаты и члены их семей).