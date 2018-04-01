Посольство США заявило о намерении продолжать улучшать отношения между Москвой и Вашингтоном

СЕГОДНЯ 14:35 2018-04-01T14:35:39+03:00

В минувшую субботу, 31 марта, с генконсульства США в Санкт-Петербурге сняли американский флаг Фото: REUTERS

В американской дипмиссии заверили, что закрытие консульства в Санкт-Петербурге не повлияло на их стремление

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В воскресенье, 1 апреля, посольство США в РФ заявило о намерении продолжать работать над улучшением дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. Как подчеркнули в диппредставительстве Соединенных Штатов, работа в этом направлении будет продолжена, несмотря на закрытие американского генконсульства в Санкт‐Петербурге.

«Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается», - говорится в официальном Twitter дипмиссии США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 марта Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге, дав сотрудникам два дня на то, чтобы освободить помещение. Закрытие дипмиссии Соединенных Штатов и выдворение представителей США стало ответом на решение Вашингтона выслать из страны 60 российских дипработников и закрыть генеральное консульство нашей страны в городе Сиэтл.