2018-04-01T16:02:28+03:00
Общество

СМИ: В подконтрольной группе «Сумма» компании ЯТЭК прошли обыски

В офисах Якутской топливно-энергетической компании производятся следственные действия и выемка документов
Денис СУХОВ
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СМИ: В подконтрольной группе «Сумма» компании ЯТЭК прошли обыскиСМИ: В подконтрольной группе «Сумма» компании ЯТЭК прошли обыскиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В подкнотрольной группе «Сумма» Якутской топливно-энергетической компании проводятся обыски и выемка документов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Якутии.

«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании «ЯТЭК». Идет обыск и выемка документов», - цитирует пресс-службу агентство «Интерфакс».

Якутская топливно-энергетическая компания поставляет на рынок газовый конденсат, сжиженные углеводородные газы, бензин и дизельное топливо. Добыча газа идет на территории средне-вилюйского газоконденсатного месторождения.

По данным агентства, через ООО «Инвестор» ЯТЭК на 82,06% принадлежит главе группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, который в настоящее время находится под следствием. Предприятие является единственным поставщиком газа в центральные регионы Якутии.

Как сообщал сайт «КП», в минувшую пятницу владельцы группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, были задержаны в Москве. Их обвиняют по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата» и «Создание организованного преступного сообщества». Суд оставил обоих подозреваемых под стражей до 30 мая.

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