2018-04-01T16:55:07+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Появилось видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне»

‍Кемеровчанин, потерявший всю семью в результате трагедии в ТЦ, опубликовал кадры начала возгорания [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожарФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 1 апреля, житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, опубликовал ранее вырезанные кадры начала возгорания в ТЦ. По словам кемеровчанина, в его распоряжении оказалась та часть записи, которая была вырезана из видео, появившегося в сети в первые дни после трагедии.

На обнародованных кадрах видно, как люди в панике бегут от пожара и как быстро начал распространяться огонь по этажу.

Эвакуация из "Зимней вишни" - детская комната и лестница..видео: instagram Игоря Вострикова

Кроме того, Востриков продемонстрировал процесс выхода людей из горящего здания. Он выложил запись, на которой запечатлена эвакуация посетителей торгового центра по одной из лестниц. Судя по кадрам, на узкой лестнице возникла давка. Сам житель Кемерово так прокомментировал эти кадры: «Лестница узкая. Ее ширина – 1-1,2 метра. Вы видите, какая там давка. Пробка образовалась».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. Возгорание случилось на четвертом, последнем, этаже здания. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне
Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции
МИД РФ: в ДТП в Польше пострадали восемь российских туристов
Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс
СМИ: В подконтрольной группе «Сумма» компании ЯТЭК прошли обыски
Посол РФ допускает, что «дело Скрипалей» было провокацией британских спецслужб
Таджикская Somon Air приостановила полеты в Россию по некоторым направлениям
В Совфеде призвали российских туристов не отказываться от поездок в Британию
Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области
Посольство США заявило о намерении продолжать улучшать отношения между Москвой и Вашингтоном
Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву
Минобороны РФ: Операция по выводу боевиков «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты завершена
Американский генерал рассказал о стратегии по борьбе с «Исламским государством»*
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» войдет в земную атмосферу 2 апреля
Глава МИД ФРГ: Мы нуждаемся в России как в важной опоре международного порядка
Александр Поветкин после победы над британцем Прайсом поблагодарил англичан за теплый прием
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
В Москву прибыл первый самолет с высланными из США российскими дипломатами
МЧС предлагает сделать противопожарные проверки ТЦ внезапными и регулярными
Социальные пенсии в России проиндексировали с 1 апреля на 2,9%
СМИ: Немецкие истребители Panavia Tornado не могут участвовать в миссиях НАТО
СМИ: Контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова» заключат в апреле
В сети появилось видео нокаута британца Прайса в бою против Александра Поветкина
В России исчезла профессия стенографиста
СМИ: В марте ВС США понесли самые большие потери за все время операции против ИГ*
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
В Индии обрушился четырехэтажный отель, есть жертвы