Появилось видео давки на лестнице во время пожара в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-04-01T16:55:07+03:00

‍Кемеровчанин, потерявший всю семью в результате трагедии в ТЦ, опубликовал кадры начала возгорания [видео]

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 апреля, житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, опубликовал ранее вырезанные кадры начала возгорания в ТЦ. По словам кемеровчанина, в его распоряжении оказалась та часть записи, которая была вырезана из видео, появившегося в сети в первые дни после трагедии.

На обнародованных кадрах видно, как люди в панике бегут от пожара и как быстро начал распространяться огонь по этажу.

Эвакуация из "Зимней вишни" - детская комната и лестница..видео: instagram Игоря Вострикова

Кроме того, Востриков продемонстрировал процесс выхода людей из горящего здания. Он выложил запись, на которой запечатлена эвакуация посетителей торгового центра по одной из лестниц. Судя по кадрам, на узкой лестнице возникла давка. Сам житель Кемерово так прокомментировал эти кадры: «Лестница узкая. Ее ширина – 1-1,2 метра. Вы видите, какая там давка. Пробка образовалась».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. Возгорание случилось на четвертом, последнем, этаже здания. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.