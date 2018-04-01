Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции

СЕГОДНЯ 17:14 2018-04-01T17:14:51+03:00

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В воскресенье, 1 апреля, стало известно о внесении в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции.

Этот документ, как уточняется на сайте нижней палаты парламента, уже зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Так, законопроект предполагает внесение изменений в отдельные законодательные акты. В частности, он предлагает предоставить руководителям госкорпораций и государственных внебюджетных фондов право получать справки по счетам физических лиц для проверки достоверности сведений об их доходах и расходах.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что за два с лишним года ущерб от коррупции в стране составил почти 150 миллиардов рублей. Причем, как заметил тогда глава надзорного ведомства, возместить удалось только 60% ущерба.