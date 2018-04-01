Цивилев провел первое совещание в новой должности

СЕГОДНЯ 19:54 2018-04-01T19:55:03+03:00

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В воскресенье, 1 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, назначенный на эту должность в связи с отставкой Амана Тулеева, провел первое свое заседание в новом качестве.

В ходе встречи речь шла, конечно же, о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В частности, Цивилев еще раз заверил, что сгоревший ТЦ будет снесен. «Здания этого не будет, решение по нему принято. Сейчас самое главное - закончить все экспертизы, чтобы у нас были основания для сноса», - сказал врио главы Кузбасса.

При этом Сергей Цивилев предложил на месте «Зимней вишни» в Кемерове создать детский технопарк. «Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», - цитируете сообщение администрации региона «КП-Кемерово».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Тулеев попросил президента Владимира Путина освободить его от должности, так как «невозможно работать больше на посту губернатора» после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которой погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Российский лидер отставку принял и назначил временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области вице-губернатора Сергея Цивилева.