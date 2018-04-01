2018-04-01T21:38:56+03:00
Москва

Гидрометцентр: к Пасхе в Москве потеплеет до +15 градусов

‍Причем уже в понедельник, 2 апреля, по прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +10...+11 градусов
Дарья ИВАШКИНА
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Гидрометцентр: к концу следующей недели в Москве потеплеет до +15 градусовГидрометцентр: к концу следующей недели в Москве потеплеет до +15 градусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 1 апреля, синоптики рассказали о резком потеплении в Москве. Как заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к Пасхе - к концу следующей недели - в столицу придет по-настоящему апрельское тепло: ожидается яркое солнце и до +15 градусов.

А уже в понедельник, 2 апреля, столбики термометров впервые в этом году дойдут до плюсовой двузначной отметки: воздух в мегаполисе прогреется до +10...+11 градусов. Во вторник и среду температура составит +8...+10, а в четверг и пятницу - поднимется до максимальных +12...+16 градусов.

Кроме того, к среде на небе, наконец, начнет проглядывать яркое весеннее солнце. Между тем, как заявил Вильфанд «Интерфаксу», несмотря на потепление, снег быстро таять не будет.

Кстати, напомним, в марте погода не баловала москвичей: было холодно и, кроме того, на столицу то и дело обрушивались снегопады. Как ранее пояснила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сезоны в мегаполисе сместились ровно на месяц: в декабре зима никак не приходила, зато задержалась на весь март.

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