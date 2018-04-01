1 Апр 22:39 2018-04-01T22:39:54+03:00

О том, что умер бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт, сообщил его адвокат

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В воскресенье, 1 апреля, появилась информация о том, что умер бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт. Как стало известно, политик скончался от сердечного приступа в возрасте 91 года.

О смерти бывшего гватемальского лидера журналистам сообщил его адвокат, передает Associated Press.

СПРАВКА «КП»

Эфраин Риос Монтт пришел к власти в Гватемале в результате военного переворота 23 марта 1982 года. Вскоре после этого генерал устранил всех своих соратников и установил режим единоличного президентского правления. При этом возглавленный им режим характеризовался как радикально ультраправый. 8 августа 1983 года Эфраин Риос Монтт был отстранен от власти группой военных заговорщиков.

Кстати, с именем экс-диктатора связан такой политический феномен как риосмонттизм. Этот термин обозначает не только взгляды Риоса Монтта и режим его правления, но также структуры и политтехнологии ультраправого антикоммунизма, христианского фундаментализма и авторитарного популизма.

Вот лишь некоторые характеризующие признаки риосмонттизма: идеология правого радикализма, консервативного республиканизма и крайнего антикоммунизма, единоличная диктатура харизматичного лидера, формирование гражданских военизированных структур массовой поддержки режима.