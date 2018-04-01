2018-04-01T23:11:55+03:00
В мире

В Бахрейне нашли самое крупное в истории страны месторождение нефти

О сенсационной находке сообщил королевский комитет по природным ресурсам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Бахрейне обнаружили крупнейшее из ранее найденных на территории страны месторождений нефтиВ Бахрейне обнаружили крупнейшее из ранее найденных на территории страны месторождений нефтиФото: REUTERS
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В Бахрейне нашли самое крупное из всех обнаруженных ранее месторождение легкой сланцевой нефти и газа. Как объявил королевский комитет по природным ресурсам и экономической безопасности в воскресенье, это месторождение по запасам «черного золота» в несколько раз превосходит ныне действующее нефтяное месторождение. Таких находок на территории страны не было целых 86 лет – с 1932 года, передает национальное информационное агентство BNA.

В заявлении комитета по природным ресурсам говорится, что он планово «занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства».

По оценке местных специалистов, предположительно, открытое нефтяниками месторождение содержит очень большой «объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения».

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В Бахрейн – за жемчугом, теплым морем и восточными древностями

Еще одна страна Персидского залива очень хочет, чтоб туда приезжали российские туристы. «Бахрейн? А где это?» - первый вопрос, который приходит в голову. Понятно, что где-то на востоке, кажется, страна богатая, кажется, с нефтью, наверняка теплая и наверняка далеко. Верны все стереотипы, кроме последнего (подробности).

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