В Бахрейне нашли самое крупное в истории страны месторождение нефти
В Бахрейне нашли самое крупное из всех обнаруженных ранее месторождение легкой сланцевой нефти и газа. Как объявил королевский комитет по природным ресурсам и экономической безопасности в воскресенье, это месторождение по запасам «черного золота» в несколько раз превосходит ныне действующее нефтяное месторождение. Таких находок на территории страны не было целых 86 лет – с 1932 года, передает национальное информационное агентство BNA.
В заявлении комитета по природным ресурсам говорится, что он планово «занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства».
По оценке местных специалистов, предположительно, открытое нефтяниками месторождение содержит очень большой «объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения».
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