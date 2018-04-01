2018-04-02T00:24:42+03:00
В мире

Россия потребует от ОЗХО рассекретить данные по «делу Скрипаля»

Ранее МИД РФ направил в Организацию 13 вопросов об инциденте в британском Солсбери
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британские специалисты работают на месте, где в начале марта нашли Скрипаля и его дочь без сознанияБританские специалисты работают на месте, где в начале марта нашли Скрипаля и его дочь без сознанияФото: REUTERS
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Москва на очередной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля будет настаивать на рассекречивании полученных от британского следствия данных по сфабрикованному против России делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Об этом рассказал российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, отметив, что если речь идет о предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химоружия, то «информация не должна засекречиваться по прихоти одной из сторон».

«Мы спрашивали, собирается ли техсекретариат информировать исполнительный совет о ходе этого технического содействия. Они дали нам отписку, смысл которой сводится к следующему: если что-то и дадим, то только с согласия англичан. Но, учитывая их враждебное отношение к нам, ожидать такого согласия не приходится», - сказал он в интервью «Российской газете».

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 1 апреля, МИД России опубликовал список из 13 вопросов по инциденту в Солсбери, направленных нашим постпредством в техсекретариат ОЗХО, а ранее 31 марта были обнародованы вопросы к Великобритании и Франции. Кстати, накануне британский дипломат Крзйг Мюррей рассказал, кому выгодно это шитое белыми нитками «дело Скрипалей».

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