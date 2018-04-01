Россия потребует от ОЗХО рассекретить данные по «делу Скрипаля»
Москва на очередной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля будет настаивать на рассекречивании полученных от британского следствия данных по сфабрикованному против России делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.
Об этом рассказал российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, отметив, что если речь идет о предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химоружия, то «информация не должна засекречиваться по прихоти одной из сторон».
«Мы спрашивали, собирается ли техсекретариат информировать исполнительный совет о ходе этого технического содействия. Они дали нам отписку, смысл которой сводится к следующему: если что-то и дадим, то только с согласия англичан. Но, учитывая их враждебное отношение к нам, ожидать такого согласия не приходится», - сказал он в интервью «Российской газете».
Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 1 апреля, МИД России опубликовал список из 13 вопросов по инциденту в Солсбери, направленных нашим постпредством в техсекретариат ОЗХО, а ранее 31 марта были обнародованы вопросы к Великобритании и Франции. Кстати, накануне британский дипломат Крзйг Мюррей рассказал, кому выгодно это шитое белыми нитками «дело Скрипалей».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британия отравила отношения с Россией
Лондон в эти дни превращается в мировую столицу русофобии (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Британцы о деле Скрипаля: Это так удобно, когда говорят, что во всем виноваты русские
Наш спецкор Дарья Асламова побывала в знаменитых лондонских клубах и послушала, что их завсегдатаи думают о трагедии в Солсбери (подробности).
КСТАТИ
Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»
Страны ЕС начали высылать российских дипломатов на основе «школьной презентации» (подробности).
РАССЛЕДОВАНИЕ ДАРЬИ АСЛАМОВОЙ
Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле: Скрипаля отравили английские спецслужбы
- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.
Так 15 лет назад меня учили в Международной академии безопасности в Израиле (подробности).
ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА
Английские журналисты: Русофобия – это официально одобренный вид расизма
Наш спецкор Дарья Асламова передает из Британии, где власти чуть ли не ежедневно обвиняют нашу страну во всевозможных грехах – в том числе и в отравлении беглого шпиона Сергея Скрипаля (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»