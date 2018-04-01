Россия потребует от ОЗХО рассекретить данные по «делу Скрипаля»

1 Апр 23:55 2018-04-02T00:24:42+03:00

Британские специалисты работают на месте, где в начале марта нашли Скрипаля и его дочь без сознания Фото: REUTERS

Ранее МИД РФ направил в Организацию 13 вопросов об инциденте в британском Солсбери

Изменить размер текста: A A

Москва на очередной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля будет настаивать на рассекречивании полученных от британского следствия данных по сфабрикованному против России делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Об этом рассказал российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, отметив, что если речь идет о предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химоружия, то «информация не должна засекречиваться по прихоти одной из сторон».

«Мы спрашивали, собирается ли техсекретариат информировать исполнительный совет о ходе этого технического содействия. Они дали нам отписку, смысл которой сводится к следующему: если что-то и дадим, то только с согласия англичан. Но, учитывая их враждебное отношение к нам, ожидать такого согласия не приходится», - сказал он в интервью «Российской газете».

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 1 апреля, МИД России опубликовал список из 13 вопросов по инциденту в Солсбери, направленных нашим постпредством в техсекретариат ОЗХО, а ранее 31 марта были обнародованы вопросы к Великобритании и Франции. Кстати, накануне британский дипломат Крзйг Мюррей рассказал, кому выгодно это шитое белыми нитками «дело Скрипалей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британия отравила отношения с Россией

Лондон в эти дни превращается в мировую столицу русофобии (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Британцы о деле Скрипаля: Это так удобно, когда говорят, что во всем виноваты русские

Наш спецкор Дарья Асламова побывала в знаменитых лондонских клубах и послушала, что их завсегдатаи думают о трагедии в Солсбери (подробности).

КСТАТИ

Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»

Страны ЕС начали высылать российских дипломатов на основе «школьной презентации» (подробности).

РАССЛЕДОВАНИЕ ДАРЬИ АСЛАМОВОЙ

Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле: Скрипаля отравили английские спецслужбы

- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.

Так 15 лет назад меня учили в Международной академии безопасности в Израиле (подробности).

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

Английские журналисты: Русофобия – это официально одобренный вид расизма

Наш спецкор Дарья Асламова передает из Британии, где власти чуть ли не ежедневно обвиняют нашу страну во всевозможных грехах – в том числе и в отравлении беглого шпиона Сергея Скрипаля (подробности).