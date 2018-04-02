Китайский «Тяньгун-1» опустился ниже 131 километра над Землей

СЕГОДНЯ 03:24 2018-04-02T03:56:28+03:00

Восьмитонный «Небесный дворец» совершенно неуправляем, и пока непонятно, куда могут упасть обломки космической станции [фото]

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Высота орбиты китайской станции «Тяньгун-1» («Небесный дворец»), которая постепенно сходит с орбиты и вот-вот может упасть на Землю, составляет 130,7 километра.

По данным федерального исследовательского центра США Aerospace Corporation на час ночи по московскому времени неуправляемая станция весом в восемь тонн пролетала над Ближним Востоком, причем это был один из ее последних орбитальных витков.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что китайский «Небесный дворец», с позапрошлого года не отвечающий на сигналы с Земли, войдет в атмосферу в ночь на понедельник или утром 2 апреля. Аппарат не упадет целиком, его большая часть сгорит в плотных слоях атмосферы, но падение тугоплавких фрагментов станции можно ожидать в любом районе планеты с широтой от +42,7 до -42,7.

Модель китайской орбитальной станции «Тяньгун-1»Фото: REUTERS

Сайт kp.ru уже писал, что точно определить место «космической бомбардировки» астрономам пока не удалось, однако они назвали города, где могут упасть обломки «Тяньгуна».

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Стала известна неприятная новость: обломки китайской орбитальной лаборатории «Tiangong 1» грозят упасть на южную часть Европы. Есть вероятность, что речь может идти и об Астраханской области (подробности).