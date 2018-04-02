Китайский «Тяньгун-1» благополучно сгорел над Тихим океаном
Угрожавшая «бомбардировкой» с небес китайская орбитальная космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») вошла в плотные слои атмосферы Земли и почти полностью сгорела над Тихим океаном, сообщает агентство Xinhua.
По данным центра программ пилотируемых космических полетов КНР, это произошло в 08.15 по пекинскому времени (03.15 мск). Как говорится в сообщении, «станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океане, большая часть обломков «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу».
Других подробностей китайские специалисты не приводят. Информации о падении недогоревших фрагментов аппарата весом в восемь с половиной тонн тоже пока нет.
Модель китайской орбитальной станции «Тяньгун-1»Фото: REUTERS
Как ранее писал сайт kp.ru, «Тяньгун-1» – первая китайская космическая станция, она была запущена 29 сентября 2011 года, и за пять лет работы приняла один автоматический грузовой корабль и две пилотируемые миссии. А в 2016 году китайцы потеряли контроль над своим детищем, с тех пор «Небесный дворец» на сигналы с Земли не отвечал.