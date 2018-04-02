Китайский «Тяньгун-1» благополучно сгорел над Тихим океаном

СЕГОДНЯ 05:19 2018-04-02T05:45:50+03:00

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» вошла в земную атмосферу в ночь на 2 апреля и сгорела над южной частью Тихого океана

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Угрожавшая «бомбардировкой» с небес китайская орбитальная космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец») вошла в плотные слои атмосферы Земли и почти полностью сгорела над Тихим океаном, сообщает агентство Xinhua.

По данным центра программ пилотируемых космических полетов КНР, это произошло в 08.15 по пекинскому времени (03.15 мск). Как говорится в сообщении, «станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океане, большая часть обломков «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу».

Других подробностей китайские специалисты не приводят. Информации о падении недогоревших фрагментов аппарата весом в восемь с половиной тонн тоже пока нет.

Модель китайской орбитальной станции «Тяньгун-1»Фото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, «Тяньгун-1» – первая китайская космическая станция, она была запущена 29 сентября 2011 года, и за пять лет работы приняла один автоматический грузовой корабль и две пилотируемые миссии. А в 2016 году китайцы потеряли контроль над своим детищем, с тех пор «Небесный дворец» на сигналы с Земли не отвечал.