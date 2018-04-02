2018-04-02T08:35:42+03:00
В мире

Карлос Альварадо победил на выборах президента Коста-Рики

За кандидатуру от партии "Гражданское действие" проголосовали 60,66% избирателей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший министр труда Коста Рики Карлос АльварадоБывший министр труда Коста Рики Карлос АльварадоФото: REUTERS
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На очередных выборах президента Коста-Рики победил кандидат от правящей партии "Гражданское действие", бывший министр труда Карлос Альварадо. Такие результаты продемонстрировал анализ бюллетеней второго тура голосования, который состоялся в воскресенье, 1 апреля.

"Я поздравляю Карлоса Альварадо с победой и хочу повторить, что он может на нас рассчитывать, поскольку мы тоже любим Коста-Рику", - написал в своем микроблоге в Twitter соперник и однофамилец экс-министра труда Фабрисио Альварадо, который баллотировался от партии "Национальное возрождение".

Свои голоса за него отдали 39,33% избирателей, тогда как Карлос Альварадо получил поддержку 60,66% граждан, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в первом туре президентских выборов, который состоялся в начале февраля, ни один из кандидатов не набрал более 40%. В результате был назначен второй тур, в который попали два претендента на пост с наибольшим количеством голосов.

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