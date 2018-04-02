В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе

СЕГОДНЯ 09:32 2018-04-02T09:32:05+03:00

В верхней палате напомнили, что президент Украины играет самую последнюю роль в этом процессе

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В ответ на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является установление перемирия, в Совете Федерации напомнили о незначительной роли политика в данном процессе

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, об этом свидетельствуют многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил незалежной.

Так, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что введенное в Донбассе с 30 марта "пасхальное" перемирие, инициаторами которого стали республики, уже неоднократно нарушалось.

"Все понимают, что Порошенко — большой лжец. Он не один раз делал заявления, в которых демонстрировал свою значимую роль в урегулировании ситуации в Донбассе. <...> Я думаю, что в этом вопросе Порошенко играет самую последнюю роль", - цитирует телеканал RT Цекова.

Сенатор подчеркнул, что если бы украинский лидер действительно хотел мира, то он бы давно вступил в прямые переговоры с ЛНР и ДНР, а не перетягивал на свою сторону властей Германии и Франции.

"Что касается перемирия в Донбассе, это связано с желанием вообще руководителей ведущих европейских стран — и прежде всего России — действительно достичь мира", - подытожил Цеков.

Напомним, во время своего первоапрельского выступления в Волновахе Порошенко заявил, что "дожал" Россию совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его словам, именно благодаря этому, нынешнее перемирие на востоке страны стало возможно.