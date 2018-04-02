Россия ввела полный запрет на ввоз фруктов, овощей и орехов из Абхазии

СЕГОДНЯ 09:46 2018-04-02T09:46:19+03:00

Запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии будет действовать до тех пор, пока власти республики не смогут гарантировать безопасность своих товаров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В понедельник, 2 апреля, вступил в силу полный запрет на ввоз в Россию фруктов, овощей и орехов из Абхазии, необходимость которого объясняется обнаружением опасного коричнево-мраморного клопа. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она подчеркнула, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока власти страны не дадут гарантий безопасности своей растительной продукции. Это касается не только орехов и фруктов, но и древесно-упаковочного материала, а также многооборотной тары. Между тем, в Россельхознадзоре допускают возможность того, что происходящее может быть частью диверсии.

"Мы не исключаем, что сегодня речь идет о применении некоего биологического оружия", - сказала Мелано в интервью "Российской газете", ответив, что со стороны Грузии находятся несколько американских биолабораторий, деятельность которых неизвестна.

По словам представителя ведомства, ранее из этого же региона в Россию был завезен вирус африканской чумы свиней, заражение которым проходит невероятно быстро. Обнаруженный же сейчас на территории Абхазии коричнево-мраморный клоп также стал давать не три потомства в сезон, а шесть.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в случае проникновения этого опасного вредителя в нашу страну экономический ущерб может составить более 2 млрд рублей в год.