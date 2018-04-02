2018-04-02T09:46:19+03:00
Общество

Россия ввела полный запрет на ввоз фруктов, овощей и орехов из Абхазии

Такие меры связаны с распространением опасного коричнево-мраморного клопа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии будет действовать до тех пор, пока власти республики не смогут гарантировать безопасность своих товаровЗапрет на ввоз растительной продукции из Абхазии будет действовать до тех пор, пока власти республики не смогут гарантировать безопасность своих товаровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 апреля, вступил в силу полный запрет на ввоз в Россию фруктов, овощей и орехов из Абхазии, необходимость которого объясняется обнаружением опасного коричнево-мраморного клопа. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она подчеркнула, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока власти страны не дадут гарантий безопасности своей растительной продукции. Это касается не только орехов и фруктов, но и древесно-упаковочного материала, а также многооборотной тары. Между тем, в Россельхознадзоре допускают возможность того, что происходящее может быть частью диверсии.

"Мы не исключаем, что сегодня речь идет о применении некоего биологического оружия", - сказала Мелано в интервью "Российской газете", ответив, что со стороны Грузии находятся несколько американских биолабораторий, деятельность которых неизвестна.

По словам представителя ведомства, ранее из этого же региона в Россию был завезен вирус африканской чумы свиней, заражение которым проходит невероятно быстро. Обнаруженный же сейчас на территории Абхазии коричнево-мраморный клоп также стал давать не три потомства в сезон, а шесть.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в случае проникновения этого опасного вредителя в нашу страну экономический ущерб может составить более 2 млрд рублей в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Правительство распределило 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе
В Лондоне стали убивать чаще, чем в Нью-Йорке
Суд над экстрадированным в США россиянином Левашовым назначен на декабрь
Карлос Альварадо победил на выборах президента Коста-Рики
Состояние Синдзо Абэ оценили почти в $1 млн‍
"Вы не поверите": Илон Маск сообщил о банкротстве компании Tesla‍
Умер Михаил Угаров - художественный руководитель Театра.Doc
Сотрудники генконсульства России в Сиэтле вывезли из здания все вещи и документы
Погода в Москве на 2 апреля 2018 года: ожидается сильный ветер
Очередное испытание новой российской противоракеты прошло успешно
Китай призвал США отменить пошлины на сталь и алюминий
Китайский «Тяньгун-1» благополучно сгорел над Тихим океаном
Пушков подсказал Порошенко, с кем нужно обсуждать ввод миротворцев в Донбасс
Порошенко рассказал, как Меркель и Макрон помогли ему «дожать» Россию
Китайский «Тяньгун-1» опустился ниже 131 километра над Землей
«Не вам нас поучать»: Нетаньяху ответил Эрдогану
Хакеры украли данные банковских карт более 5 миллионов граждан США
Неизвестный счастливчик в США выиграл в лотерее Mega Millions $521 млн
Врио госсекретаря США стал Джон Салливан
Россия потребует от ОЗХО рассекретить данные по «делу Скрипаля»
Франция призвала Израиль к «максимальной сдержанности» на границе с сектором Газа
В Бахрейне нашли самое крупное в истории страны месторождение нефти
Боевики «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту и сдать карты минных полей
Умер бывший диктатор Гватемалы Эфраин Риос Монтт
МЧС: сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» была переведена в режим ручного управления