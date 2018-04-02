Золотов намерен наказать сотрудников Росгвардии после пожара в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:18 2018-04-02T10:58:11+03:00

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Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, которые позволили ЧОП «Центр защиты» охранять ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В Росгвардии считают, что ЧОП не имел права оказывать услуги по обеспечению безопасности.

Центральный аппарат ведомства провел служебную проверку и установил, что «Центр защиты» допустил к работе в ТЦ «Зимняя вишня» неподготовленных сотрудников. У ЧОП не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан и на осуществление пультовой охраны. В договоре же ТЦ с ЧОП было прописано, что охрана в случае ЧС должна вызвать группу быстрого реагирования, нажав тревожную кнопку. Кроме того, ЧОП «Центр защиты» не имел права консультировать по вопросам безопасности.

Материал проверки направлены в Следственный комитет. В Росгвардии считают, что сотрудники ЦЛРР не могли не знать о нарушениях. СКР даст правовую оценку действиям ЦЛРР и определит, стоит говорить о коррупционном случае или простой халатности, рассказал газете «Коммерсантъ» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Напомним, сайт kp.ru писал, что ТЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта, погибло больше 60 человек. Охрану обеспечивал ЧОП «Центр защиты», который после трагедии самоликвидировался.