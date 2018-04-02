2018-04-02T10:58:11+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Золотов намерен наказать сотрудников Росгвардии после пожара в Кемерове

ЧОП «Центр защиты» не имел права охранять ТЦ «Зимняя вишня»
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments30
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. ФОТО Михаил Метцель/ТАССГлавнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, которые позволили ЧОП «Центр защиты» охранять ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В Росгвардии считают, что ЧОП не имел права оказывать услуги по обеспечению безопасности.

Центральный аппарат ведомства провел служебную проверку и установил, что «Центр защиты» допустил к работе в ТЦ «Зимняя вишня» неподготовленных сотрудников. У ЧОП не было лицензии для работы на объектах массового пребывания граждан и на осуществление пультовой охраны. В договоре же ТЦ с ЧОП было прописано, что охрана в случае ЧС должна вызвать группу быстрого реагирования, нажав тревожную кнопку. Кроме того, ЧОП «Центр защиты» не имел права консультировать по вопросам безопасности.

Материал проверки направлены в Следственный комитет. В Росгвардии считают, что сотрудники ЦЛРР не могли не знать о нарушениях. СКР даст правовую оценку действиям ЦЛРР и определит, стоит говорить о коррупционном случае или простой халатности, рассказал газете «Коммерсантъ» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Напомним, сайт kp.ru писал, что ТЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта, погибло больше 60 человек. Охрану обеспечивал ЧОП «Центр защиты», который после трагедии самоликвидировался.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Первый беспилотный аппарат «Почты России» упал вскоре после запуска
Ученые создадут искусственную систему кровообращения для новорожденных
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
МЧС перед киносеансами будет проводить инструктажи по противопожарной безопасности
Владельцев ТЦ обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи
К Пасхе в Москве испекут больше 3,5 млн куличей
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Госдуме предложили блокировать в Сети порочащую честь информацию
Восточную Гуту покинули 112 боевиков и более тысячи членов их семей
"Уральские авиалинии" начали возвращать деньги за отмененные рейсы в Таджикистан
Россия ввела полный запрет на ввоз фруктов, овощей и орехов из Абхазии
Правительство распределило 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе
В Лондоне стали убивать чаще, чем в Нью-Йорке
Суд над экстрадированным в США россиянином Левашовым назначен на декабрь
Карлос Альварадо победил на выборах президента Коста-Рики
Состояние Синдзо Абэ оценили почти в $1 млн‍