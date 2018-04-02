2018-04-02T10:55:03+03:00
Общество

К Пасхе в Москве испекут больше 3,5 млн куличей

Стоимость выпечки составит от 36 до 440 рублей
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве к Пасхе испекут более 3,5 млн куличейВ Москве к Пасхе испекут более 3,5 млн куличейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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К Пасхе пекарни и хлебозаводы в Москве испекут больше 3,5 млн праздничных куличей и кексов, которые будут продаваться почти в 12 тысячах магазинах.

"К празднику Пасхи на 13 столичных хлебозаводах приготовят более 3,5 миллиона куличей и кексов. Их начнут выпекать после 2 апреля", - сообщается на портале мэрии и правительства Москвы в понедельник, 2 апреля.

Столичные пекарни и хлебозаводы будут выпекать куличи по 20 рецептам.

"Среди самых популярных - куличи "Майский", "Покровский", "Медведковский", "Пасхальный" с глазурью или с сахарной пудрой, а также кекс "Славянский", - отметили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Стоимость выпечки составит от 36 до 440 рубля, найти их можно будет почти в 12 тысячах продовольственных торговых точках.

Напомним, в этом году Пасха по Григорианскому календарю отмечается 1 апреля, а Православные церкви в разных странах отметят праздник Воскресения Христова по Юлианскому календарю - 8 апреля.

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