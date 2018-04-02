Ученые создадут искусственную систему кровообращения для новорожденных
В апреле специалисты Первого МГМУ имени Сеченова начнут по созданию искусственной системы кровообращения для новорожденных с одним желудочком сердца или с неполноценно развитым вторым. Биотехнический комплекс облегчит состояние больных и в ряде случаев исключит сложные операции.
«Нормально сокращающийся искусственный правый желудочек выполнит функцию насоса и создаст прямой перепад давления между венами большого круга и системой легочной артерии», - пояснил «Известиям» директор Института бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев.
Искусственный желудочек планируют подключать к внешнему источнику питания.
Сейчас в кардиохирургии такая система применяется только для людей весом от 40 килограмм. Новая модель позволит помогать пациентам массой от 5 до 40 килограмм. По данным Института бионических технологий и инжиниринга, ежегодно в России рождается тысячи детей с пороками сердца.