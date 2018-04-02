Ученые создадут искусственную систему кровообращения для новорожденных

СЕГОДНЯ 11:12 2018-04-02T11:12:11+03:00

В России разрабатывают биотехнический комплекс для детей с одним желудочком сердца

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В апреле специалисты Первого МГМУ имени Сеченова начнут по созданию искусственной системы кровообращения для новорожденных с одним желудочком сердца или с неполноценно развитым вторым. Биотехнический комплекс облегчит состояние больных и в ряде случаев исключит сложные операции.

«Нормально сокращающийся искусственный правый желудочек выполнит функцию насоса и создаст прямой перепад давления между венами большого круга и системой легочной артерии», - пояснил «Известиям» директор Института бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев.

Искусственный желудочек планируют подключать к внешнему источнику питания.

Сейчас в кардиохирургии такая система применяется только для людей весом от 40 килограмм. Новая модель позволит помогать пациентам массой от 5 до 40 килограмм. По данным Института бионических технологий и инжиниринга, ежегодно в России рождается тысячи детей с пороками сердца.