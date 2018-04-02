Государство подстрахует авиакомпании в случае проблем с перевозками

СЕГОДНЯ 11:29 2018-04-02T11:29:02+03:00

В сентябре 2017 года тысячи пассажиров застряли в аэропортах из-за отмены и задержек рейсов "ВИМ-Авиа". Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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Новый порядок действий для пассажиров, застрявших в аэропортах по вине авиаперевозчиков, разработала Росавиация. Государство оплатит перелет таких граждан, если авиакомпания не способна организовать рейс или обанкротилась. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Механизм уже выработан и, в общем, одобрен. Теперь он будет применяться», - сказал Нерадько «Известиям».

Про действующему законодательству государство может субсидировать из федбюджета перевозку пассажиров после аннулирования или приостановки действия соответствующего сертификата у авиакомпании. Поправки расширят перечень оснований для финансовой помощи государства и позволят действовать оперативно.

Необходимость изменений в законодательстве показал случай с «ВИМ-Авиа», которая из-за долгов оказалась неспособной исполнить свои обязательства перед пассажирами, передает сайт kp.ru.