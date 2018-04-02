2018-04-02T11:32:05+03:00
В мире

В Токио появился единый центр борьбы с киберпреступностью

Пресечением и расследованием правонарушений в интернет-пространстве будут заниматься около 500 следователей и аналитиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Раньше специалисты по борьбе с киберпреступностью были разбросаны по различным подразделениямРаньше специалисты по борьбе с киберпреступностью были разбросаны по различным подразделениямФото: EAST NEWS
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В понедельник, 2 апреля, при Токийском полицейском управлении открылся единый центр борьбы с киберпреступностью. В него вошли около 500 следователей и аналитиков.

Изначально расследованием преступлений в интернет-пространстве занимались отдельные специалисты подразделений полиции и других служб безопасности, однако их решили объединить, чтобы повысить эффективность противостояния хакерам.

По данным агентство Kyodo, правонарушения в киберсфере стали настоящей проблемой для Японии. Так, в прошлом году было зафиксировано более 3 млн краж компьютерных данных или попыток таких похищений. Часть из них были связаны с попытками завладеть сведениями банковских карт. В результате хакерам удалось похитить около 166 млн долларов, что вдвое больше показателей 2016 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в январе этого года киберпреступники украли около 400 млн долларов со счетов одной из крупнейших в Японии бирж криптовалют Coincheck.

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