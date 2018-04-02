Президент Латвии утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык

СЕГОДНЯ 11:44 2018-04-02T11:44:21+03:00

В Латвии запретили обучение на русском языке в средней школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Раймондса Вейониса, обучение на национальном языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование

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В понедельник, 2 апреля, президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык.

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - заявил Вейонис, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента Латвии, у детей, как и раньше, будет возможность изучать предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств, а также поддерживать свои корни.

Напомним, ранее правительство и Сейм (парламент) Латвии одобрили разработанную Минобрнауки реформу, по которой школы национальных меньшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. На русском языке предлагается преподавать только русский язык, русскую литературу и "предметы, связанные с культурой и историей".