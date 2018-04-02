2018-04-02T11:44:21+03:00
В мире

Президент Латвии утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык

По мнению Раймондса Вейониса, обучение на национальном языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование
Екатерина БОЛГОВА
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В Латвии запретили обучение на русском языке в средней школеВ Латвии запретили обучение на русском языке в средней школеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 2 апреля, президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык.

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - заявил Вейонис, передает пресс-служба главы государства.

По словам президента Латвии, у детей, как и раньше, будет возможность изучать предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств, а также поддерживать свои корни.

Напомним, ранее правительство и Сейм (парламент) Латвии одобрили разработанную Минобрнауки реформу, по которой школы национальных меньшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. На русском языке предлагается преподавать только русский язык, русскую литературу и "предметы, связанные с культурой и историей".

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