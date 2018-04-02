2018-04-02T11:44:37+03:00
Экономика

ЦБ снизит издержки банков на хранение персональных данных россиян

Мера позволит уменьшить ставки по кредитам на 0,5-1%
Алексей КАРЕЛИН
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В ЦБ придумали, как снизить на на полпроцента ставки по кредитам.В ЦБ придумали, как снизить на на полпроцента ставки по кредитам.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Для банков сократят срок хранения персональных данных клиентов с пяти до трех лет. Сэкономленные средства позволят опустить кредитную ставку на 0,5-1%. Об этом говорится в проекте ЦБ, предполагающем поправки к закону «О кредитных историях».

При запросе на выдачу кредита банки предлагают клиенту подписать документ, подтверждающий согласие гражданина на обработку его персональных данных. Затем кредитная организация делает запрос в Бюро кредитных историй (БКИ). Если клиент не дает на это согласие, то обычно в кредите ему отказывают. Согласие требуется для каждого займа, даже если их у гражданина несколько. Документы хранятся пять лет.

Затраты на хранение оригиналов согласия значительные, рассказали в ЦБ «Известиям», поэтому подготовленные поправки заметно снизят расходы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, ЦБ намерен также ужесточить регулирование необеспеченных потребительских кредитов с учетом ускорения роста этого рынка.

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