2018-04-02T11:59:23+03:00
Наука

Ученые выяснили, как биологические часы влияют на успехи в учебе

Привычный график учебы в школах и вузах подходит далеко не всем людям
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Расписание большинства вузов не подходит ни "жаворонкам", ни "совам"Расписание большинства вузов не подходит ни "жаворонкам", ни "совам"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Биоритмы влияют не только на режим дня, но и на успехи в учебе. К таким выводам пришли ученые из Северо-Восточного университета Иллинойса.

Специалисты пригласили 15 тысяч студентов принять участие в эксперименте. Всех добровольцев разделили на группы в соответствии с их хронотипами, а затем проанализировали активность и успеваемость этих учащихся.

Отмечается, что кроме привычных «жаворонков» и «сов», ученые выделили «голубей». Люди, относящиеся к этому типу просыпаются позже первых, но раньше вторых. Интересно, что именно «голуби» учатся лучше всего, поскольку занятия в университете приходятся на пик их активности. В то время как «жаворонки» уже «перегорели», а «совы» еще не проснулись и им сложно усваивать новую информацию, передает сайт телеканала «Звезда».

Так, благодаря эксперименту исследователи доказали, что традиционное расписание, принятое в большинстве учебных заведений, удобно далеко не для каждого студента. Оно подходит примерно 50% учащихся, для остальных необходим более «гибкий» график, пишет сайт argumenti.ru.

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