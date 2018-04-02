2018-04-02T12:14:36+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Глава МЧС Владимир Пучков попросил прощения у родных погибших в Кемерове детей

Руководитель ведомства подчеркнул, что трагедия в Кузбассе должна стать для всей страны уроком
Евгений ЧЕРНЕНКОЕвгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

Руководитель МЧС Владимир Пучков принес свои извинения родителям детей, которые погибли во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Об этом глава ведомства рассказал на селекторном совещании.

По словам Пучкова, самое страшное в этой трагедии то, что погибли ни с чем не повинные дети.

«Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали", — сказал руководитель ведомства на селекторном совещании, подчеркнув, что произошедшее в Кемерове должно стать уроком для всей страны.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок.

Ранее прощения у родных и близких погибших и пострадавших, встав на колени, попросил бывший вице-губернатор, а теперь временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев. Экс-губернатор региона Аман Тулеев также, покидая свой пост, принес свои извинения горожанам, что «не справился и не уберег» кемеровчан от страшной трагедии.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Кафтан
Песков прокомментировал возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне
Не менее 18 человек погибли при атаке боевиков "Боко Харам" в Нигерии
Юристы Telegram назвали технически невозможной передачу ключей шифрования
На Украине сильный ветер лишил света около 200 населенных пунктов
Видео падения беспилотника с посылкой «Почты России» появилось в Сети
В Москве объявили «желтый» уровень опасности объявлен из-за усиления ветра
Российские ученые измерят температуру грунта на Луне
Ученые выяснили, как биологические часы влияют на успехи в учебе
Кота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын Олега Табакова
Более 170 человек попали в больницы с отравлением после банкета в Бишкеке
ЦБ снизит издержки банков на хранение персональных данных россиян
Президент Латвии утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык
В Токио появился единый центр борьбы с киберпреступностью