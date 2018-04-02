Глава МЧС Владимир Пучков попросил прощения у родных погибших в Кемерове детей

СЕГОДНЯ 12:14 2018-04-02T12:14:36+03:00

Руководитель ведомства подчеркнул, что трагедия в Кузбассе должна стать для всей страны уроком

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Руководитель МЧС Владимир Пучков принес свои извинения родителям детей, которые погибли во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Об этом глава ведомства рассказал на селекторном совещании.

По словам Пучкова, самое страшное в этой трагедии то, что погибли ни с чем не повинные дети.

«Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали", — сказал руководитель ведомства на селекторном совещании, подчеркнув, что произошедшее в Кемерове должно стать уроком для всей страны.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок.

Ранее прощения у родных и близких погибших и пострадавших, встав на колени, попросил бывший вице-губернатор, а теперь временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев. Экс-губернатор региона Аман Тулеев также, покидая свой пост, принес свои извинения горожанам, что «не справился и не уберег» кемеровчан от страшной трагедии.