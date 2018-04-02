2018-04-02T12:38:51+03:00
В мире

На Украине сильный ветер лишил света около 200 населенных пунктов

Стихия повредила линии электропередач в восьми областях
Алексей КАРЕЛИН
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Сильный ветер обрушился на Украину и нарушил энергосообщение во многих поселениях.Сильный ветер обрушился на Украину и нарушил энергосообщение во многих поселениях.Фото: Тимур ХАНОВ
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В ночь на понедельник, 2 апреля, на Украине остались без электричества 192 населенных пункта — сильный ветер повредил линии электропередач. Об этом сообщает Госслужба ЧС Украины.

«В результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в восьми областях, а именно: Киевская — 112, Житомирская — 34, Волынская — 15, Кировоградская — 12 Черкасская — 12 Николаевская — 5, Днепропетровская — 1 и Луганская — 1», — говорится в сообщении ГСЧС.

Бригады областных энергетических фирм работают над восстановлением ЛЭП, пишет ФАН. По информации Укргидрометцентра, 2 апреля сильный ветер со скоростью 15-20 м/с следует ожидать в западных, а ночью — в северных и восточных областях страны.

В конце марта стихия лишил электричества и жителей Северного Кавказа. В ночь на 25 марта в 10 муниципальных районах Дагестана ветер со скоростью 20 м/с повредил линии электропередач и сорвал кровли с домов в более чем 130 населенных пунктах, передает сайт kp.ru.

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