2018-04-02T12:43:52+03:00
Общество

Юристы Telegram назвали технически невозможной передачу ключей шифрования

В начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскоснадзором администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования
Екатерина БОЛГОВА
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Передача ключей шифрования технически невозможна, заявили в TelegramПередача ключей шифрования технически невозможна, заявили в TelegramФото: REUTERS
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Юристы Telegram заявили, что выполнение требования ФСБ по передаче ключей шифрования сообщений является технически невозможным.

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — говорится в официальном ответе адвоката на уведомление надзорного ведомства.

Напомним, на этой неделе истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. Ведомство обещало обратиться в суд с иском о блокировке Telegram в России.

Как сообщил адвокат Дмитрий Динзе, мессенджер даст возможность пользователям использовать два вида каналов для обмена сообщениями — облачные и секретные чаты.

"Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах. Переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте", — отметил Динзе.

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