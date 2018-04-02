Юристы Telegram назвали технически невозможной передачу ключей шифрования

СЕГОДНЯ 12:43 2018-04-02T12:43:52+03:00

В начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскоснадзором администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования

Изменить размер текста: A A

Юристы Telegram заявили, что выполнение требования ФСБ по передаче ключей шифрования сообщений является технически невозможным.

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — говорится в официальном ответе адвоката на уведомление надзорного ведомства.

Напомним, на этой неделе истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. Ведомство обещало обратиться в суд с иском о блокировке Telegram в России.

Как сообщил адвокат Дмитрий Динзе, мессенджер даст возможность пользователям использовать два вида каналов для обмена сообщениями — облачные и секретные чаты.

"Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах. Переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте", — отметил Динзе.