Песков прокомментировал возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне

СЕГОДНЯ 12:56 2018-04-02T12:56:37+03:00

По словам пресс-секретаря президента, каждый недружественный шаг не останется без ответа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном закрытии в Великобритании торгового представительства России.

"В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении РФ, и каждый этот недружественных шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом", - сказал Песков журналистам в понедельник, 2 апреля.

При этом он призвал «не забегать вперед», так как Москва не оставит без ответа такие меры.

Ранее в The Daily Telegraph появились сообщения, что британские власти изучать возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне.

Напомним, Великобритания обвинила Россию в причастности к так называемому «делу Скрипаля», в связи с чем из страны были высланы 23 российских дипломата. Москва приняла ответные меры, выслав из России аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.