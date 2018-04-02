Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Кафтан

СЕГОДНЯ 13:00 2018-04-02T13:00:46+03:00

Изменить размер текста: A A

- Я хотел бы сообщить о грустной новости, - начал в понедельник свое ежедневное общение с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - К сожалению, скончалась Лариса Кафтан.

Новость о смерти журналистки, долго проработавшей в "КП", пришла накануне, и в Кремле она, как и в редакции нашей газеты, тронула очень многих. Лариса трудилась в отделе политики "КП", ее материалы помнят и те, кто их читали, и те, о ком они написаны. Что еще раз и подтвердил пресс-секретарь главы государства.

- Она многие годы от "Комсомольской правды" работала в "кремлевском пуле", - сказал Песков. - Мы ее очень хорошо помним, ценим ее участие в работе по освещению деятельности президента. В пресс-службе президента все глубоко соболезнуют родным и близким, и коллективу "Комсомольской правды" в связи с кончиной Ларисы.

ПАМЯТЬ

Умерла журналист "Комсомольской правды" Лариса Кафтан

Лариса была талантливым от Бога журналистом, с блеском владела словом. Она удивительно тонко чувствовала героев своих материалов, их характеры. В ее статьях они жили (подробности)