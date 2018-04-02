СЕГОДНЯ 13:24 2018-04-02T13:24:25+03:00

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31 марта в Центре Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге открылась выставка «ДОИЗГНАНЬЕ. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые». Экспозиция объединяет около 50 произведений художника, ленинградского периода его творчества: от поступления СХШ при Академии Художеств до высылки из страны. Судьба многих выставленных ныне произведений долго оставалась неизвестной, ведь при отъезде Шемякину не разрешили забрать их из страны.

Вечер украсили музыкально-поэтические композиции, с которыми выступили мультиинструменталист Давид Голощекин, актеры Юрий Томашевский и Леонид Мозговой.

– При подготовке выставки нужно было создать декорации, напечатать каталог. В этом нам помог генеральный партнер проекта банк ВТБ, – рассказала Ольга Сазонова, художественный директор Центра Михаила Шемякина.

Куратором «ДОИЗГНАНИЯ» выступил известный коллекционер Исаак Кушнир, автор проекта «Авангард на Неве».

Экспозиция доступна для посетителей до 6 мая.

Отметим, что в 2018 году пройдет серия эксклюзивных выставок, посвященных 75-летнему юбилею Михаила Шемякина.