2018-04-02T13:30:51+03:00
Политика

Вера Савченко попросила Трампа о межгосударственном надзоре за ситуацией с ее сестрой

Обращение связано с опасениями несправедливого суда по политическим причинам
Алексей КАРЕЛИН
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Вера Савченко в Ростовском областном судеВера Савченко в Ростовском областном судеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Глава партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Вера Савченко обратилась к лидеру США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный надзор за ситуацией с ее сестрой Надеждой. Савченко опасается нарушений прав сестры из-за ее политических убеждений.

«Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины», - говорится в письме Веры Савченко Трампу.

Письмо написано 22 марта, передает "Интерфакс-Украина". В этот день Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на арест депутата. Ее обвиняют в подготовке теракта в здании Верховной рады Украины, пишет сайт kp.ru. В СИЗО Савченко объявила голодовку, после чего ее состояние сильно ухудшилось.

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