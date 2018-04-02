Сильнейший смог окутал Пекин

СЕГОДНЯ 13:56 2018-04-02T13:57:25+03:00

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Китайская столица оказалась полностью окутана сильнейшим смогом. Уровень загрязнения воздуха превысил установленные Всемирной организацией здравоохранения нормы в 13 раз. Такое заявление сделали в Метеорологическом управлении КНР.

Всего в Пекине было зафиксировано 323 мкг мелких твердых частиц PM 2,5 на один кубометр. Такие показатели продержатся в городе в течение четырех дней.

Ранее власти китайской столицы уже объявили оранжевый (предпоследний) уровень экологической опасности. Так, в образовательных учреждениях были отменены занятия на открытом воздухе, движения транспорта и работы промышленных предприятий ограничили, также местным жителям рекомендовали по возможности отказаться от длительного пребывания на улицы.

Жителям Пекина рекомендовали воздержаться от длительного пребывания на улицеФото: REUTERS

На прошлой неделе на севере страны уже была зарегистрирована пылевая буря. Тогда содержание PM 2,5 в атмосфере Пекина превысило отметку в 500 мкг/куб. м, передает ТАСС.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru, 27 марта порывы ветра принесли этот смог из Китая в российский Благовещенск.