2018-04-02T13:57:54+03:00
Политика

Прозападные реформы могут довести ВСУ до «паралича»

Депутат Верховной Рады оценил инициативу коллег о создании Объединенного оперативного штаба
Алексей КАРЕЛИН
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В Украине могут появиться два высших органа военного управления.В Украине могут появиться два высших органа военного управления.Фото: REUTERS
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Реформирование украинской армии по западному образцу может привести к параличу Вооруженных сил страны. Парламент рассмотрит законопроект о создании Объединенного оперативного штаба (ООШ), который в военной вертикали должен стоять на уровне Генштаба. А этом может привести к путанице, считает военный эксперт и депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук.

«Мы просто можем парализовать всю систему военного управления в Вооруженных силах Украины», - говорит Тымчук.

По его словам, в разработке законопроекта принимали участие эксперты НАТО, которые не учли украинские реалии. ООШ отвели управление межвидовыми или межведомственными силами, а в мирных условиях - мировторческими. Как известно, Украина с самого начала своей независимости ведет довольно. Как говори Тымчук, сложно представить, чтобы в стране был орган военного управления Генштаб и орган военного управления в конкретных операциях ООШ с тем же статусом подчиненности.

«Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях», - считает эксперт в интервью «Апострофу».

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