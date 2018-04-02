Лавров: "В вопросе высылки дипломатов первым остановиться должен Запад"
Не Россия начинала высылку дипломатов, не ей ее и заканчивать. Так прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров вопрос журналистов о том — когда утихнет скандал с обоюдной высылкой дипработников между Москвой и западными державами.
"Как в детстве говорили "кто первый начал, тот должен и остановиться". Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял. Этот принцип будет применяться последовательно", - отметил Лавров.
Череда взаимных высылок дипработников между Россией и западными державами началась в середине марта, когда Великобритания обвинила Москву в причастности к инциденту в Солсбери. Страны объявили персонами нон-грата по 23 работника посольств.
На этом конфликт не утих. США, Канада, Австралия и более двух десятков стран Европы решили поддержать Лондон и совместно выдворили более сотни российских дипработников. Россия ответила строго пропорционально и отправила домой столько же иностранных атташе.
Кроме того, немногим позже, МИД России заявил, что намерен уравнять паритет британских сотрудников дипмиссии королевства относительно российских на туманном Альбионе. И дополнительно выдворил из страны 50 дипломатов ее Величества.