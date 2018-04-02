2018-04-02T14:01:04+03:00
В мире

Лавров: "В вопросе высылки дипломатов первым остановиться должен Запад"

Глава МИД России призвал западных партнеров вести себя по-взрослому
Евгений ЧЕРНЕНКОЕвгений ЧЕРНЕНКО
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Сергей Лавров призвал страны Запада стать взрослееСергей Лавров призвал страны Запада стать взрослееФото: REUTERS
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Не Россия начинала высылку дипломатов, не ей ее и заканчивать. Так прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров вопрос журналистов о том — когда утихнет скандал с обоюдной высылкой дипработников между Москвой и западными державами.

"Как в детстве говорили "кто первый начал, тот должен и остановиться". Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял. Этот принцип будет применяться последовательно", - отметил Лавров.

Череда взаимных высылок дипработников между Россией и западными державами началась в середине марта, когда Великобритания обвинила Москву в причастности к инциденту в Солсбери. Страны объявили персонами нон-грата по 23 работника посольств.

На этом конфликт не утих. США, Канада, Австралия и более двух десятков стран Европы решили поддержать Лондон и совместно выдворили более сотни российских дипработников. Россия ответила строго пропорционально и отправила домой столько же иностранных атташе.

Кроме того, немногим позже, МИД России заявил, что намерен уравнять паритет британских сотрудников дипмиссии королевства относительно российских на туманном Альбионе. И дополнительно выдворил из страны 50 дипломатов ее Величества.

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